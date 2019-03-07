Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила полёты Boeing 737-8 после катастрофы

12:07 | 11.03.2019

Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила о решении ввести временные ограничения на полёты для самолётов Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии, в которой погибли 157 человек из 35 стран, передает russian.rt.com. Как заявили в Ethiopian Airlines, несмотря на то, что причина авиакатастрофы пока не известна, решение было принято «в качестве дополнительной меры предосторожности».



Напомним, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке накануне. На его борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все погибли. Среди жертв авиакатастрофы — трое россиян.