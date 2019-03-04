Власти США пригрозили санкциями партнерам Венесуэлы

12:10 | 6.03.2019

США не исключают санкций против третьих стран за ведение дел с властями Венесуэлы, заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс. По словам чиновника, окончательное решение о вторичных санкциях Вашингтон примет, исходя из действий властей Боливарианской Республики. В целом же Вашингтон, по его данным, рассматривает различные способы влияния на власти Венесуэлы. Среди них в том числе персональные санкции и визовые ограничения, сообщает РБК.