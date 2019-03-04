11:24 | 6.03.2019

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания, сообщает в среду Генеральная прокуратура страны. Власти пошли на такой шаг «в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания».



На десять лет лишения свободы Каримову, как указывается в сообщении надзорного ведомства, осудили в декабре 2017 года. Однако в июле прошлого года, учитывая «взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», суд изменил ей наказание на ограничение свободы на пять лет. Отбывать этот срок Каримова продолжила дома у своей дочери Иман, напоминает РБК.