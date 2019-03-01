В американском штате Джорджия из-за торнадо введен режим ЧП

13:44 | 5.03.2019

В американском штате Джорджия, который накануне пострадал от торнадо, введен режим ЧП. Информация об этом появилась на официальном сайте губернатора. Режим ЧП в штате ввели в связи с большими разрушениями от стихии в округах Гарди, Харрис и Тоблот.



Напомним, в минувшее воскресенье, в штате Алабама были замечены не менее двух смерчей. Их жертвами стали 23 человека. Еще 40 - госпитализированы. По данным синоптиков, скорость ветра в центре воронки достигала 266 км/ч.