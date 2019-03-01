Названы российские регионы, в которых больше всего пьют вино

13:33 | 5.03.2019

Ненецкий автономный округ стал лидером в России по количеству выпитого вина на одного жителя. Как сообщает RT со ссылкой на исследование Центра изучения федерального и регионального рынка алкоголя, среднестатистический житель НАО в январе выпил 0,65 литра вина. Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург (0,5 литра), за которым следуют Московская область, Карелия и Мурманская область (по 0,4 литра).



Меньше всего интерес к вину испытывают на Северном Кавказе. Житель Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии в среднем за январь выпил менее 20 г этого алкогольного напитка.