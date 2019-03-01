Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание медицинской помощи

13:24 | 5.03.2019

Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь по неутвержденным критериям, передает РБК. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также установить штрафы: от десяти до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 70 тысяч рублей — для юридических. Планируется, что изменения вступят в силу в январе 2022 года, отмечает РИА «Новости».