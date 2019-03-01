Президент США Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот

12:32 | 5.03.2019

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией. Соответствующее уведомление он направил в конгресс. Отмечается, что после вступления этого решения в силу турецкие и индийские товары, на которые раньше распространялся режим ГСП, будут облагаться при ввозе в США пошлинами на общих основаниях, передает russian.rt.com.