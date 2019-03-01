Премьер-министр РФ Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

12:26 | 5.03.2019

Премьер-министр РФ Медведев заявил, что Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину и после 2019 года, но при определенных условиях. «Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», - заявил Медведев в интервью Luxemburger Wort.



Как напоминает iz.ru, в конце 2019 года истекает контракт по транзиту газа между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».