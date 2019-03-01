12:19 | 5.03.2019

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом информирует телеканал News 12. «Я не баллотируюсь, но я продолжу работать, и говорить, и отстаивать свои убеждения», - сказала она. Клинтон также подчеркнула, что наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки.