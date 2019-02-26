В Германии племянника Киселева приговорили к двум годам за подготовку к войне

16:50 | 28.02.2019

Племянник телеведущего Дмитрия Киселева Сергей был приговорен к двум годам и трем месяцам тюрьмы. Такое решение вынес суд города Мюнхена, сообщает RTVI. Его дядя не скрывал, что мужчина воевал на стороне самопровозглашенной ДНР.



Сергея Киселева признали виновным по статьям о подготовке тяжкого преступления. угрожающего госбезопасности, а также нарушении закона о хранении оружия.



Расследование в отношении Сергея Киселева началось в 2017 году. Поводом для него стало интервью телеведущего Дмитрия Киселева, в котором журналист рассказал, что его родственник воевал в Донбассе, напоминает lenta.ru. Кроме того, в начале февраля Киселев в интервью Юрию Дудю подтвердил, что его племянник действительно воевал в Донбассе, за что был награжден.