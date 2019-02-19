В РФ появилась вторая женщина-миллиардер

13:16 | 21.02.2019

Стоимость интернет-магазина Wildberries, по оценке журнала Forbes, который составляет рейтинг самых дорогих компаний рунета, выросла за последний год до $1,2 млрд. Это позволяет оценить состояние соосновательницы и единственной владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук более чем в $1 млрд, пишет издание.



Единственной женщиной-миллиардером в России раньше считалась Елена Батурина, глава Интеко и супруга бывшего мэра Москвы Лужкова.