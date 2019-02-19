Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии украинский сценарий «с войной и аннексией»

12:46 | 21.02.2019

Белоруссию может ожидать украинский сценарий в том случае, если страна не начнет проводить реформы, заявил в интервью изданию Liga.net бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.



«Ключевой риск — это повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнёт реформироваться», — заявил он. Расмуссен полагает, что в Белоруссии следует начать реформы, «ведущие к демократии и свободе». «Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — добавил он, передает russian.rt.com.



Расмуссен также отметил, что хотел бы, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада.