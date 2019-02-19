В Росстате назвали основную причину смертности мужчин в России

12:35 | 21.02.2019

Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России, сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата. По этой причине в 2017 году скончались 102 тыс. российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет). К болезням системы кровообращения, в частности, относятся инфаркт миокарда и инсульт.



От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.), передает russian.rt.com.



Как напоминает MK.ru, ранее министр здравоохранения Скворцова рассказала, что 70% мужчин в России трудоспособного возраста умирают из-за проблем, связанных с употреблением алкоголя.