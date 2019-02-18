Путин заявил, что на рынке по утилизации мусора не должно остаться «мутных структур»

15:44 | 20.02.2019

На рынке по утилизации твердых бытовых отходов не должно остаться «мутных структур», а саму сферу необходимо привести в порядок, заявил Путин во время послания Федеральному собранию. Он пояснил, что подобные организации не несут никакой ответственности, но получают сверхприбыли, «сваливая мусор где и как придется».



Путин подчеркнул, что этой темой власти не никогда не занимались должным образом, и вблизи многих жилых кварталов можно наблюдать «горы хлама».