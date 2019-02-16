В США умер автор термина «глобальное потепление»

15:43 | 19.02.2019

Геолог и климатолог Уоллес Брокер, который считается автором термина «глобальное потепление», скончался в США, сообщает Associated Press. Он умер в больнице Нью-Йорка в возрасте 87 лет.



За свою карьеру Брокер написал 14 книг и более 500 научных статей. В одной из статей, которая была опубликована в журнале Science в 1975 году, Брокер впервые использовал термин «глобальное потепление». В этой статье он описывал возможные последствия воздействия человека на климат, передает РБК.