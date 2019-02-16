Телеведущий Владимир Познер извинился за неудачную шутку о китайцах

15:23 | 19.02.2019

Телеведущий Владимир Познер извинился за свои высказывания в адрес китайцев, назвав их крайне неудачной шуткой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление журналиста во время заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу.



Высказывание Познера прозвучало 17 января в заключительной серии трэвел-шоу «Самые-самые-самые», которое он ведет вместе с Иваном Ургантом. Программа была посвящена Йоулупукки — резиденции финского Санта-Клауса. «Я походил, посмотрел — очень много китайцев. Просто вы знаете, я не окосел, нет?», — пошутил Познер, напоминает ТК «Дождь».



На шутку Познера поступила жалоба в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Сегодня в присутствии журналиста состоялось заседание коллегии.