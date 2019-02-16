Бывший полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

13:04 | 19.02.2019

Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимира Квачкова освободили, сообщил РБК его адвокат Андрей Виканов.



Ранее сообщалось, что экс-полковник ГРУ Владимир Квачков покинет колонию в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК.



Квачков был осужден за покушение на убийство Анатолия Чубайса и отсидел три года, а затем был оправдан. После освобождения его арестовали за попытку вооруженного мятежа и в феврале 2013 года осудили на 13 лет лишения свободы, передает gazeta.ru.