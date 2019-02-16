Власти 16 штатов США подали иск против Трампа

12:32 | 19.02.2019

Власти 16 штатов США направили иск в окружной суд на севере Калифорнии с целью оспорить решение президента Дональда Трампа о введении режима ЧП на границе с Мексикой, передает rg.ru. Коалицию в основном образовали штаты, которые контролируются демократами.



Истцы назвали «незаконной схемой» действия американского лидера, который «под предлогом кризиса незаконной иммиграции объявил в стране режим ЧП, чтобы перенаправить федеральные средства, выделенные на пресечение незаконного оборота наркотиков, военное строительство и правоприменительные инициативы, на строительство стены», сообщает РИА «Новости».



Ранее из-за споров вокруг строительства стены федеральное правительство США приостановило работу на рекордные 35 дней, напоминает «Эхо Москвы».