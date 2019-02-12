Бывший представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину» Украины

12:55 | 14.02.2019

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию «Апостроф» обвинил Москву в «ударе в спину» Украины, передает РИА «Новости».



По его словам, воссоединение Крыма с Россией по результатам референдума на полуострове противоречит Будапештскому меморандуму. «В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на неё больше, чем на кого-либо другого, считая её братской страной, которая никогда не предаст», — сказал он. «И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом», — отметил он, сообщает russian.rt.com.



Отвечая на вопрос, правы ли кандидаты в президенты Украины, заявляющие, что в случае победы на выборах смогут договариваться с Россией, Табах заявил, что «с крокодилами нельзя договариваться».



Кроме того, Табах подчеркнул, что в уставе НАТО есть четкий пункт, согласно которому страны, у которых есть незавершенные территориальные конфликты, не могут претендовать на то, чтобы стать членами Североатлантического альянса, однако предположил, что Украина может вскоре вступить в НАТО в качестве «исключения». «Это исключение нужно будет принять. Думаю, Россия может доиграться», - сказал он.