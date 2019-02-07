«Посейдон» выходит в море: летом 2019 года начнутся ходовые испытания ядерного беспилотника

17:00 | 10.02.2019

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Заводские ходовые испытания необитаемого подводного аппарата «Посейдон», входящего в многоцелевую океанскую систему, начнутся летом 2019 года с выходом в море. Об этом в воскресенье, 10 февраля, со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, сообщает ТАСС.



«Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях - этим летом», - сказал собеседник агентства, уточнив при этом, что «на ходовых "Посейдон" будет выстреливаться в море с берегового стенда». Причина такого запуска в том, что штатный носитель беспилотника - атомная подводная лодка специального назначения проекта 09851 «Хабаровск» - ещё не готов, её строительство продолжается на «Севмаше» в Северодвинске.



При этом ТАСС уточняет, что не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации. Однако ранее, 2 февраля, об окончании ключевого этапа испытаний подводного аппарата «Посейдон» сообщил президент РФ Владимир Путин. После чего источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе уточнил, что завершение подводных испытаний ядерной энергоустановки «Посейдона» подтвердило возможность обеспечить беспилотному аппарату неограниченную дальность хода и максимальную скорость более 200 км/ч.



Напомним, о создаваемом в России необитаемом подводном аппарате с ядерной ходовой установкой впервые сообщил в своем послании Федеральному собранию в марте прошлого года президент РФ Владимир Путин. Как отметил тогда глава государства, эти аппараты можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами. Беспилотные аппараты будут в состоянии уничтожать и объекты инфраструктуры противника, и авианосные группировки. Согласно информации опубликованной ранее в СМИ, «Посейдоны» смогут работать на межконтинентальной дальности, погружаясь на глубину более 1 км.