Опубликован рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения

Фото: StatistaCharts/twitter.com

Рейтинг смартфонов, обладающих самым высоким уровнем электромагнитного излучения, составленный экспертами компании Statista опубликован в Twitter.Согласно рейтингу, первые позиции рейтинга заняли смартфоны китайских производителей. Так, смартфон Xiaomi Mi A1 уровень излучения которого составляет 1,75 ватта на кг, занял первую строчку в рейтинге. На втором месте обосновался ещё один китайский смартфон OnePlus 5T — 1,68 ватта на кг, на третьем месте — китайский же Xiaomi Mi Max 3 — 1,58 ватта на кг.Не обошлось и без американской корпорации Apple. Так, iPhone 7, уровень излучения которого составляет 1,38 ватта на кг, расположился на девятом месте, а iPhone 8 на 14-м.В сообщении компании отмечается, что при составлении рейтинга эксперты изучали смартфоны таких производителей, как Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE и использовали данные немецкого ведомства радиационной защиты.Право выбора, каким смартфоном пользоваться и, что ставить на первое место — удобство, стоимость или безопасность, всегда остаётся за потребителем.