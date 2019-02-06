Тело футболиста Эмилиано Сала извлекли из обломков самолета, разбившегося над Ла-Маншем

13:03 | 8.02.2019

Полиция графства Дорсет подтвердила, что из обломков разбившегося самолета достали тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Сам самолет нашли на дне пролива Ла-Манш еще в понедельник, передает РИА «Новости». Семья футболиста уже проинформирована об этом. Расследование обстоятельств смерти продолжается.



Легкомоторный самолет с футболистом пропал 21 января, он направлялся в Кардифф. За несколько дней до того Сала перешел из французского «Нанта» в «Кардифф Сити» за £15 млн. Позже обломки самолета нашли на дне Ла-Манша, напоминает РБК.