Сотрудники ФСБ задержали 30 фальшивомонетчиков

15:00 | 7.02.2019

ФСБ задержала 30 фальшивомонетчиков, которые распространяли поддельные купюры в 20 регионах России. Операция прошла на территории Московского региона и Дагестана, передает russian.rt.com.



Известно, что преступники изготавливали и сбывали «высококачественные поддельные денежные знаки», а контролировали их из-за рубежа. Сейчас задержанных проверяют на причастность к финансированию терроризма, сообщает РИА «Новости».