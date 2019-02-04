Сенат США одобрил введение санкций в отношении Сирии, России и Ирана

12:35 | 6.02.2019

Сенат США одобрил принятие законопроекта «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», согласно которому предусматривается введение санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана. Во вторник за документ «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» проголосовали более 77 из 100 сенаторов. Теперь законопроект, предложенный республиканцами, поступит в Палату представителей американского парламента, где большинство конгрессменов - представители Демократической партии. В случае одобрения Конгрессом, документ поступит на подпись президенту США.



Отмечается, что санкции будут введены против стран, имеющих деловые отношения с правительством президента Сирии Асада, прежде всего, против России и Ирана, речь идет, в том числе, о поставках запчастей для самолетов и торговле нефтепродуктами, а также против Центробанка этой страны, передает rg.ru.