В Европарламенте отказались считать РФ стратегическим партнером

13:00 | 5.02.2019

Вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете заявила, что Россию нельзя считать стратегическим партнером ЕС, сообщает РИА «Новости». По ее словам, такие действия необходимы из-за позиции Евросоюза о непризнании воссоединения Крыма с РФ и якобы проводимых Москвой кибератак в отношении европейских стран. Свою позицию депутат выразила в докладе. Теперь его предстоит одобрить Европарламенту.