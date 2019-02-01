В Альбукерке произошел взрыв недалеко от торгового центра

12:54 | 5.02.2019

Взрыв прогремел недалеко от торгового центра в городе Альбукерке на юго-западе США, сообщила полиция города. В полиции добавили, что в результате погиб один человек, однако больше никто не пострадал. Ведется расследование инцидента, передает РИА «Новости». По данным полицейских, было приведено действие самодельное взрывное устройство. Изначально считалось, что произошел взрыв газа.