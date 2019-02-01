На Гавайях хотят запретить продажу сигарет людям моложе 100 лет

12:46 | 5.02.2019

Парламент американского штата Гавайи рассматривает возможность повышения минимального возраста для покупки сигарет до 100 лет к 2024 году. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент, передает CNN. Если этот документ будет принят, то в 2020 году сигареты не смогут покупать те, кому меньше 30 лет, в 2021 – этот порог повысят до 40 лет, в 2022 году – до 50. В 2023 году приобретать сигареты смогут только люди старше 60 лет, а в 2024 – исключительно долгожители, перешагнувшие столетний рубеж, но и они не смогут этого сделать: авторы документа утверждают, что производители перестанут завозить на острова табак.



Туристам проект привозить с собой сигареты не запрещает. Кроме того, меры не распространяются на электронные устройства, жевательный табак и сигары.