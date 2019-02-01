Децла похоронят 6 февраля на Пятницком кладбище

16:30 | 4.02.2019

Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким) состоится 6 февраля в ЦКБ управделами президента. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала мать артиста Ирина Толмацкая. Гражданская панихида начнется в 11:00 мск, похоронят рэпера на Пятницком кладбище.



Как напоминает РБК, о смерти Децла стало известно 3 февраля. Он скончался в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске. По словам концертного директора артиста и отца рэпера Александа Толмацкого, причиной смерти стала остановка сердца.