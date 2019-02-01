Немецкий онколог назвал лучшую меру профилактики рака

16:21 | 4.02.2019

Лучшей мерой предосторожности против заболевания раком является отказ от курения, заявил «РИА Новости» глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра профессор Михаэль Бауманн. «При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности — не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением», — сказал Бауманн.



Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этого международного дня — повышение уровня информированности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации.