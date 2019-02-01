Издание The Bell назвало имя предполагаемого создателя Azino777

16:15 | 4.02.2019

The Bell утверждает, что журналистам удалось установить личность создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 (запрещенного и формально заблокированного Роскомнадзором), которое является фигурантом уголовного дела Нацполиции Украины и уже подпало под ограничения российской ФНС, передает MK.ru.



Выйти на след создателя позволила оплошность национальной полиции Украины, ведущей расследование дела казино. В судебных документах полиции содержатся материалы досудебной проверки компании «Роял гейм», которая в 2014 г. предположительно создала онлайн-казино Azino777, пишет The Bell. Владельцем и руководителем «Роял гейма» в них указан россиянин Альберт Марселевич Валиахметов. До сих пор документального подтверждения связи казино с каким-либо физическим лицом не было, отмечает «Ведомости».



Azino777 является одним из крупнейших рекламодателей в рунете. По разным данным, годовой объем ставок в казино составляет до 15 млрд рублей.