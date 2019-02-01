В Калифорнии пять человек погибли в результате падения самолёта на жилой дом

15:13 | 4.02.2019

В городе Йорба-Линда штата Калифорния двухмоторный самолёт Cessna 414A врезался в двухэтажный дом. В результате крушения погибли пять человек, ещё трое пострадали. Газета Orange County Register со ссылкой на очевидцев сообщила, что самолет загорелся и начал разваливаться на части еще в воздухе. В результате падения самолета дом был серьезно поврежден.