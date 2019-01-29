Трамп заявил, что за время пребывания в Белом доме он потерял «огромные деньги»

11:41 | 1.02.2019

Глава американского государства Дональд Трамп признался, что за время пребывания в Белом доме он потерял «невероятные деньги». Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times. «Я потерял огромные суммы, занимаясь этой работой. Это не (приносит) деньги. Это одно из самых великих убыточных занятий. К счастью, я не нуждаюсь в деньгах… Кто-то говорит, что некто из какой-то страны остановился в гостинице. И я скажу „Да“, но я теряю. И цифры невероятные», — цитирует Трампа издание. При этом Трамп добавил, что любит свою работу и будет претендовать на второй срок.