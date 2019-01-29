Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова

11:38 | 1.02.2019

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова, в том числе отца парламентария — советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, передает russian.rt.com.



Арашукова-старшего обвиняют в организации преступного сообщества и хищении газа на сумму 30 миллиардов рублей. Сам сенатор Арашуков был арестован накануне. Он обвиняется в причастности к двум убийствам, давлении на свидетеля и участии в преступном обществе, напоминает «Эхо Москвы».