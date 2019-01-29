Россия и мир
11:00 | 1.02.2019
«Аэрофлот» собирается вернуть в меню эконом-класса пиво и вино
Пассажирам эконом-класса при полетах от шести часов также будут предлагать дорожные наборы с расширенным содержанием. В них войдут тапки, маска, беруши.
© «Вечерние Ведомости»
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