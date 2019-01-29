«Аэрофлот» собирается вернуть в меню эконом-класса пиво и вино

11:00 | 1.02.2019

«Аэрофлот» с 1 февраля возвращает алкогольные напитки на рейсах в экономическом классе. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании. «С 1 февраля [вернем] пиво на рейсах от шести часов; вино на ряде рейсов [продолжительностью] от трех часов», — сообщил представитель авиакомпании, добавив, что это «возвращение сервиса, который был раньше».



Пассажирам эконом-класса при полетах от шести часов также будут предлагать дорожные наборы с расширенным содержанием. В них войдут тапки, маска, беруши.