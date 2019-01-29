Синдзо Абэ заявил, что «четыре северных острова» не являются частью Курил

16:35 | 31.01.2019

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что «четыре северных острова», на которые претендует Токио, не являются частью Курильских островов, передает gazeta.ru.



Глава японского правительства отметил, что Токио не претендует на российские Курилы. Однако считают, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи являются продолжением северного острова Хоккайдо и не входят в состав России. Именно поэтому эти земли именуют в Японии «северными территориями», сообщает rg.ru.



Отстаивая свою позицию, Токио ссылается на первый русско-японский договор 1855 года, по которому граница прошла в районе между островом Уруп и Итуруп. Соответственно все Курильские острова к северу стали российскими, а острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп — японскими, отмечает iz.ru.