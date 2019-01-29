В Вашингтоне неизвестный попытался атаковать автоколонну делегации из Китая

12:45 | 31.01.2019

В США неизвестный попытался атаковать автоколонну делегации из Китая. У ворот резиденции президента США в Вашингтоне он бросился на автомобиль китайской делегации, которая ехала на переговоры с Дональдом Трампом по ситуации вокруг торговой войны. Инцидент произошел на глазах у целой армии полицейских. Один из них попытался остановить нападавшего, в итоге оба оказались под колесами авто, передает ren.tv. Злоумышленник задержан. Правоохранители выясняют мотивы его поступка.