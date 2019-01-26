Турецкая армия завершила подготовку к операции в Сирии к востоку от Евфрата

17:31 | 29.01.2019

Турецкие армия завершили подготовку к операции в Сирии, с таким заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Все подготовительные работы завершены. Когда наступит время, мы проведем необходимые действия в Манбидже и к востоку от Евфрата», — сказал он в эфире телеканала Habertürk.



Президент Турции Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда, напоминает РИА «Новости».