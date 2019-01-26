Россия и мир
17:07 | 29.01.2019
Строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» закончат в ноябре
© «Вечерние Ведомости»
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