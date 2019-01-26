Строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» закончат в ноябре

17:07 | 29.01.2019

Финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран рассказал, когда завершится строительство первой нитки газопровода. «Первая нитка будет готова в ноябре, вторая в декабре», — сказал Коркоран, передает gazeta.ru. Ранее «Газпром» сообщал, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.