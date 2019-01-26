В Китае казнили 54-летнего мужчину, сбившего насмерть 15 человек

17:00 | 29.01.2019

Смертный приговор в отношении мужчины, который в сентябре прошлого года совершил умышленный наезд на толпу, в результате которого погибли 15 человек, приведен в исполнение в китайской провинции Хунань. Как сообщает агентство «Синьхуа», суд приговорил 54-летнего Яна Цзаньюня к казни за угрозу общественной безопасности.



12 сентября прошлого года 54-летний Ян въехал на своем автомобиле Land Rover SUV красного цвета в толпу на площади в городе Хэнъян. После этого он вышел из машины и напал с ножом на прохожих. Всего в результате происшествия погибли 15 человек, 43 пострадали. Как тогда сообщили в полиции, у мужчины уже были проблемы с законом. О его мотивах ничего не сообщалось, отмечает lenta.ru.