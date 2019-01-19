Тереза Мэй пообещала отменить сбор для граждан ЕС, живущих в Великобритании

13:36 | 22.01.2019

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отменить сбор в размере 65 фунтов стерлингов, который должны будут уплатить граждане стран Евросоюза, желающие проживать на территории Соединенного Королевства после Brexit. Об этом Мэй заявила в ходе своего выступления в Палате общин парламента, передает regnum.ru.



С 21 января 2019 года в Великобритании в пилотном режиме началось осуществление официальной процедуры регистрации всех граждан ЕС, которые хотят проживать и работать на территории Соединенного Королевства без виз после Brexit. После уплаты сбора они получат статус лица, постоянно проживающего в Великобритании, сообщает iz.ru.