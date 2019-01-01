В Венгрии задержан основатель Football Leaks португальский хакер Руи Пинту

17:33 | 17.01.2019

Португальского хакера Руи Пинту, которого считают основателем проекта Football Leaks, задержали в Будапеште, сообщает Sabado. Football Leaks — это сайт, который публикует секретные документы о финансовых операциях в футбольном мире.



По информации издания, на родине Пинту обвиняют в краже данных лиссабонской «Бенфики», и 30-летнему мужчине грозит экстрадиция в Португалию. Пинту может грозить до 10 лет тюремного заключения.



Как напоминает РИА «Новости», минувшей осенью Football Leaks опубликовал документы, в которых говорится о взяточничестве в Международной федерации футбола (ФИФА).