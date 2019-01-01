В университете французского Лиона произошло несколько взрывов

17:15 | 17.01.2019

Утром 17 января во французском Лионе начался пожар в одном из зданий университета. Затем прогремело несколько взрывов, передает russian.rt.com.



По информации французского телеканала BFM TV, пожаром охвачена терраса, расположенная на крыше кампуса, библиотека. По неподтвержденным данным, пожар возник в результате разгерметизации и последующего взрыва трех газовых баллонов, находившихся на террасе.



Данные о пострадавших разнятся. Первоначально речь шла о троих пострадавших, затем сообщалось об одном пострадавшем с легкими травмами. По последним данным BFM TV, три человека отравились продуктами горения.