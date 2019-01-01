Депутаты Госдумы приняли решение не отправлять российскую делегацию на сессию ПАСЕ

17:10 | 17.01.2019

Госдума на заседании в четверг приняла проект заявления, где предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.



«Мы приняли решение не направлять делегацию Государственной думы для участия в работе ПАСЕ. Мы приняли решение обратиться к правительству с предложением не перечислять взнос в 2019 году в бюджет Совета Европы», - заявил спикер ГД Володин, подводя итоги голосования.



Ранее об отсутствии оснований для направления заявки на участие российской делегации заявили в Совете Федерации.