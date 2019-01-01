Депутат-единоросс из Читы предложила на ночь отключать электричество малоимущим

17:02 | 17.01.2019

Депутат-единоросс Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь отключать электричество в неблагоустроенных бараках. В комментарии забайкальскому интернет-изданию Заб.ру. Борисова объяснила, что 80% жителей неблагоустроенных домов не платят за свет и отапливаются за счет электроэнергии: «Ночью не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен. То есть все спят нормальные люди. И чтобы не отапливались, я и сказала выход – отключать, допустим, с 12 ночи до 6 утра электричество, как это делается в дачных кооперативах, когда получается такая же проблема».



Таким образом она отреагировала на сведения о том, что жилищно-эксплуатационное управление Читы, обслуживающее городские бараки, оказалось на грани банкротства по причине долга в 50 млн рублей перед «Читаэнергосбытом», пишет Чита.ру.

