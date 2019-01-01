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Россия и мир


 

16:58 | 17.01.2019

Власти Хакасии объяснили отставку критиковавшей выплату премий чиновницы

Власти Хакасии подтвердили факт увольнения замминистра финансов Галины Спиридоновой, которая ранее раскритиковала большие премии, выписанные высокопоставленным чиновникам, передает MK.ru. Отмечается, что чиновница официально покинула должность 26 декабря 2018 года.

Заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова, возмутившаяся тем, что чиновникам назначили премии в размере 200–500 процентов от ежемесячного оклада, была уволена якобы потому, что у неё истёк срок контракта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника Управления пресс-службы и информации главы региона Ирину Бутенко.

Как напоминает life.ru, перед Новым годом глава Хакасии Валентин Коновалов — представитель КПРФ, избранный губернатором 11 ноября, — выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — 15 человек, в том числе замы Коновалова и министры. Большинство из них проработали на своих постах от двух недель до полутора месяцев.

© «Вечерние Ведомости»

 


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