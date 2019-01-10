ТАСС: ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон»

16:53 | 12.01.2019

Стратегический необитаемый подводный аппарат «Посейдон». © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как передаёт со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе России ТАСС, военно-морской флот страны планирует поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».



«Предполагается, что по две подлодки - носителя "Посейдонов" войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц», - говорит источник агентства.



По словам собеседника агентства, одним из штатных носителей беспилотных аппаратов станет строящаяся на «Севмаше» атомная подлодка специального назначения «Хабаровск». Он отмечает, что в качестве носителей «Посейдонов», после соответствующей доработки, могут использоваться имеющиеся в составе ВМФ «атомные подводные крейсера проекта 949А».



ТАСС отмечает, что не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.



Ранее агентство сообщало, что атомные подводные лодки с аппаратами «Посейдон», способными развивать скорость хода до 200 км/ч и нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, предназначены для уничтожения военно-морских баз противника, и входят в так называемую океанскую многоцелевую систему.



Напомним, что о создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.