Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

17:42 | 11.01.2019

В Испании арестованы 28 теннисистов по подозрению в участии в договорных матчах

Гражданская гвардия Испании арестовала 83 человека, в числе которых 28 профессиональных теннисистов, по подозрению в организации договорных матчей, сообщает «Советский спорт». Имена спортсменов не раскрываются. При этом говорится, что один из задержанных принимал участие в Открытом чемпионате США—2018.

По информации Европола, в проведении матчей замешана некая армянская преступная группировка.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:29 | 11.01.2019
Свердловский Минфин подвел итоги 2018 года. «Это хороший результат»

17:23 | 11.01.2019
Три новых лесоперерабатывающих производства появятся на Среднем Урале

17:16 | 11.01.2019
В выходные на пермской набережной пройдут заключительные показы инсталляции «Театр новогодний»

17:03 | 11.01.2019
В Прикамье предусмотрены механизмы бесплатной корректировки расчета кадастровой стоимости недвижимости

17:02 | 11.01.2019
Депутаты Белоярки вновь попробуют избрать нового председателя думы

16:29 | 11.01.2019
В Свердловской области растет количество заболевших ОРВИ

16:01 | 11.01.2019
Почти 44 тысячи пассажиров воспользовались услугами аэропорта «Большое Савино» в новогодние праздники

15:47 | 11.01.2019
«Парма» вышла в «финал четырех» мужского Кубка России по баскетболу

15:44 | 11.01.2019
Глава Екатеринбурга придумал замену «Вечернему Екатеринбургу», создав новое СМИ

15:20 | 11.01.2019
Показатель кризиса: в Свердловской области снизились рождаемость и количество браков, и возросла смертность

15:05 | 11.01.2019
Новые аптеки Живика в Челябинске!

14:50 | 11.01.2019
В Перми открылся новый детский сад

14:45 | 11.01.2019
Двум жителям Екатеринбурга грозит срок за организацию «резиновых квартир»

14:45 | 11.01.2019
Жюри «Золотой маски» посетит сразу два пермских спектакля

14:12 | 11.01.2019
Пермских школьников познакомят с цифровыми профессиями

14:10 | 11.01.2019
В Свердловской области охотничьи инспекторы спасли трех замерзших лебедей-шипунов

13:49 | 11.01.2019
В Новый год в курганском детском саду произошел несчастный случай

13:29 | 11.01.2019
На Урале растет потребление мобильного интернета в новогодние праздники

12:37 | 11.01.2019
Определен перечень дорожного ремонта в Перми на 2019 год

12:32 | 11.01.2019
В Курган прибыл министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев

12:31 | 11.01.2019
Полицейские нашли школьницу из Екатеринбурга, которая ушла из дома

12:23 | 11.01.2019
В выходные в Перми потеплеет

12:06 | 11.01.2019
Свердловское Минприроды требует взыскать с ЕМУП «Водоканал» 47 миллионов рублей

11:51 | 11.01.2019
По поручению ФСБ России Росприроднадзор проверил «Водоканал» Верхней Пышмы. Впереди – судебные разбирательства

11:40 | 11.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 января 2019 года

11:39 | 11.01.2019
В Кургане в тройном ДТП на улице Коли Мяготина погиб водитель

11:14 | 11.01.2019
Проливка и разбор сгоревшего в Первоуральске дома продолжались всю ночь

11:13 | 11.01.2019
Двое братьев из Туринска предстанут перед судом за убийство таксиста

10:57 | 11.01.2019
Районные газеты Южного Урала получили дополнительные финансы

10:51 | 11.01.2019
Власти Екатеринбурга придумали, что делать с «Вечерним Екатеринбургом»

10:38 | 11.01.2019
Курганец потерял вместе со смартфоном 20 тысяч рублей

10:19 | 11.01.2019
За 2018 год свердловские приставы выдворили на родину более 2 100 нелегальных мигрантов

10:02 | 11.01.2019
В Екатеринбурге утром в здании УрФУ на Тургенева произошёл пожар

09:52 | 11.01.2019
Участковый из Екатеринбурга оказался наркоманом

10.01.2019

20:59 | 10.01.2019
В Екатеринбурге владелец сауны получил 1,5 года условно за организацию борделя

20:23 | 10.01.2019
Сергей Карякин сыграл в шахматы с юным уральцем в Екатеринбурге





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 