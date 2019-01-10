В Испании арестованы 28 теннисистов по подозрению в участии в договорных матчах

17:42 | 11.01.2019

Гражданская гвардия Испании арестовала 83 человека, в числе которых 28 профессиональных теннисистов, по подозрению в организации договорных матчей, сообщает «Советский спорт». Имена спортсменов не раскрываются. При этом говорится, что один из задержанных принимал участие в Открытом чемпионате США—2018.



По информации Европола, в проведении матчей замешана некая армянская преступная группировка.