В Минфине США пообещали сохранить «жесткие» санкции в отношении России

17:31 | 11.01.2019

Вашингтон не пойдёт ни на какие уступки Москве и продолжит проводить жёсткую санкционную политику. Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, будет сделано всё возможное для создания новых эффективных программ, ограничивающих Россию, передает News.ru.



Мнучин подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа «жестко» действует в отношении России. Он добавил, что нынешние власти ввели больше санкций против России, чем кто бы то ни было до них, сообщает gazeta.ru.