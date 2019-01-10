В Польше по обвинению в шпионаже арестовали сотрудника китайской компании Huawei

17:15 | 11.01.2019

В Польше по обвинению в шпионаже арестовали двух человек, в том числе сотрудника китайской компании Huawei, сообщает Reuters. Отмечается, что взятые под стражу — это граждане Китая и Польши. Первоначально сообщалось лишь, что первый работает в крупной электронной компании, а второй известен в кругах, связанных с кибербизнесом.



В домах подозреваемых, а также в отделении компании Huawei и фирме Orange проведены обыски, изъяты документы. Оба фигуранта дела свою вину не признают и показания давать отказываются, передает РИА Новости.