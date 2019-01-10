Власти США подтвердили намерение снять санкции с En+, «Русал» и «Евросибэнерго»

16:52 | 11.01.2019

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил после встречи с конгрессменами намерение своего ведомства снять санкции с En+, «Русал» и «Евросибэнерго», передает РИА «Новости». «Они пообещали предоставить Минфину беспрецедентный уровень транспарентности своей деятельности, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. В результате эти организации больше не будут подпадать под санкции», — отметил Мнучин. При этом он добавил, что американские санкции могут быть возобновлены, если компании нарушат требования Минфина США, сообщает russian.rt.com.